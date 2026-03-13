Il Liceo Copernico di Prato ha conquistato tre podi alle Olimpiadi di matematica a squadre, qualificandosi per la semifinale nazionale di Cesenatico. Tre diverse formazioni del liceo hanno ottenuto risultati di rilievo, permettendo alla scuola di avanzare nella competizione. La partecipazione e il successo si sono dati in un contesto di forte impegno da parte degli studenti e dei loro insegnanti.

Il Liceo Copernico di Prato ha ottenuto un risultato straordinario nelle Olimpiadi di matematica a squadre, qualificandosi per la semifinale nazionale di Cesenatico grazie al podio raggiunto da tre distinte formazioni. Gli studenti hanno dimostrato eccellenza nelle sedi di Lucca, Arezzo e Bologna, risolvendo complessi problemi matematici e centrando il difficile quesito jolly in tutte le gare. Questa performance non è solo un successo scolastico, ma segna un momento di rilievo per l’istruzione tecnica e scientifica del territorio toscano. La squadra che ha gareggiato a Lucca si è piazzata al secondo posto dopo una competizione serrata, portando a termine 15 dei 21 esercizi proposti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tre podi: il Copernico domina le Olimpiadi di matematica

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