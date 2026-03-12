Olimpiadi matematica | il Majorana si qualifica per

La squadra del Liceo Scientifico Ettore Majorana di Capannori ha ottenuto il quarto posto alle qualificazioni interregionali delle Olimpiadi della matematica 2026. Questo risultato, raggiunto lo scorso 6 marzo presso l'Isi Pertini a Lucca, garantisce l'accesso alle finali nazionali che si terranno a Cesenatico nel prossimo maggio. Sette studenti del triennio hanno conquistato questo piazzamento prestigioso, posizionandosi appena fuori dal podio occupato da scuole di Firenze, Prato e Carrara. La competizione ha la partecipazione di venti istituti tra Toscana e Liguria, con esercizi identici in quaranta sedi sparse su tutto il territorio nazionale.