Roma Gualtieri | pronti a candidarci per le Olimpiadi 2036 o 2040

Il sindaco di Roma, Gualtieri, ha annunciato che la città è pronta a presentare la candidatura per le Olimpiadi del 2036 o del 2040. La proposta nasce dal desiderio di rilanciare lo sport e migliorare le infrastrutture. Gualtieri ha spiegato che il progetto potrebbe portare nuove opportunità di lavoro e sviluppo urbano. La decisione finale dipenderà dai prossimi mesi di confronto con le autorità nazionali e internazionali.

Roma, 21 feb. (askanews) – "Sarebbe bello candidare Roma ad ospitare le Olimpiadi del 2036 o del 2040. Le condizioni penso ci siano. Se si valuterà che è un obiettivo realistico, sono pronto a collaborare con il governo e il Coni per costruire la candidatura più competitiva possibile. Una Capitale come la nostra non deve avere timore di misurarsi con le grandi sfide: il Giubileo ha dato una prova concreta della nostra capacità di organizzare e gestire grandissimi eventi". Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in un'intervista al Corriere della Sera. L'articolo proviene da Ildenaro.