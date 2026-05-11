A Olbia, quaranta studenti del liceo Mossa stanno per affrontare un percorso che li porterà a ottenere la patente nautica. Durante le lezioni, le ore di teoria si alternano alle esercitazioni pratiche in mare, dove vengono messe alla prova le conoscenze acquisite. Le esercitazioni vengono organizzate in collaborazione con lo Yacht Club, che coordina le manovre e supervisiona le attività sullo specchio d’acqua.

? Punti chiave Come trasformeranno le ore di teoria in competenze pratiche sul mare?. Chi coordina le manovre tra le onde insieme allo Yacht Club?. Perché questo progetto punta a creare nuove opportunità lavorative a Olbia?. Quali titoli abilitativi potranno ottenere gli studenti alla fine di maggio?.? In Breve Percorso iniziato a gennaio con 24 ore di teoria e 20 di pratica.. Collaborazione tra Liceo Mossa e Yacht Club Cala dei Sardi.. Obiettivo conseguimento patente nautica a vela e a motore entro fine maggio.. Progetto mira a formare figure tecniche per l'economia nautica di Olbia.. Quaranta studenti del Liceo Scientifico L. Mossa di Olbia stanno affrontando un percorso formativo dedicato alla navigazione che unirà le lezioni in aula alle manovre pratiche tra le onde, con l’obiettivo di concludersi entro la fine di maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Olbia, il liceo Mossa sfida le onde: 40 studenti verso la patente

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