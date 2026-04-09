A La Spezia, si è svolto il cerimoniale di ammaina bandiera per le navi Grecale e Libeccio, entrambe in servizio per circa quarant'anni. Le due unità hanno attraversato numerose operazioni e sono state parte integrante della Marina per lungo tempo. La cerimonia si è svolta nel Golfo dei Poeti, con il saluto ufficiale alle imbarcazioni che hanno contribuito alla storia navale della nazione.

La Spezia, 9 aprile 2026 – Tramonta la gloriosa storia delle navi Grecale (F571) e Libeccio (F572) insieme al sole che si tuffa nelle acque del Golfo dei Poeti. Le due fregate della Marina Militare hanno ammainato per l’ultima volta la bandiera alla banchina scali della base navale della Spezia dopo una gloriosa carriera ultra quarantennale. Massimo Pasquali Emozionante addio con il solenne ammaina bandiera. L’addio è una grande emozione per il migliaio di invitati tra cui le autorità civili, militari e religiose e i 600 rappresentanti degli equipaggi di oggi e di ieri che hanno prestato servizio a bordo. L’ammaina bandiera, momento solenne... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grecale e Libeccio, tra le onde per 40 anni. Ultimo ammaina bandiera solenne per le due navi che hanno fatto la storia della Marina

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Ammainabandiera per le fregate Grecale e Libeccio, le ultime della storica classe MaestraleE' un evento consueto, ma questa volta con un'aggiunta di pathos in più quello dell'ammainabandiera delle fregate Grecale e Libeccio che si svolgerà nella serata di giovedì 9 aprile all'interno ... msn.com

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