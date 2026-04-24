Fisica spiegata tra le onde | il Cecioni porta gli studenti in mare

Dal 21 al 23 aprile, ventotto studenti del liceo Cecioni hanno partecipato a un’esperienza educativa in mare, salendo a bordo di quattro imbarcazioni a vela. Durante i tre giorni, hanno avuto l’opportunità di approfondire concetti di fisica attraverso attività pratiche e dirette, lontano dall’ambiente scolastico tradizionale. L’iniziativa ha coinvolto studenti di diverse classi, offrendo loro un modo diverso di apprendere e vivere il mare.

Dal 21 al 23 aprile 28 studenti del liceo Cecioni hanno lasciato i banchi per salire a bordo di quattro imbarcazioni a vela e vivere un’esperienza formativa fuori dall’ordinario. È Velaspiego, il progetto ideato da Fantiscritti Vela, che ha trasformato il mare tra Marina di Carrara e il Golfo dei.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Fisica spiegata tra le onde: il Cecioni porta gli studenti in mare con VelaspiegoDal 21 al 23 aprile 28 studenti del liceo Cecioni hanno lasciato i banchi per salire a bordo di quattro imbarcazioni a vela e vivere un’esperienza... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Fisica spiegata tra le onde: il Cecioni porta gli studenti in mare con Velaspiego; Vincenzo Schettini conquista Udine: la fisica dei terremoti spiegata agli studenti delle superiori; Revolut: App, conto e carte, cos'è, come funziona quanto costa; L'Udinese festeggia 125 anni tra le leggende bianconere e i big del calcio. Errori di fisica che facciamo tutti! Se in una stanza spegniamo la luce, i fotoni emessi scompaiono nel nulla Se vi è piaciuto il video, come sempre vi chiedo di condividerlo e seguire la pagina per altri contenuti simili, ovvero tanta fisica difficile spiegata facile facebook