Nella partita di ieri, l’Ischia è riuscita a recuperare uno svantaggio iniziale in soli venti minuti, grazie a due gol consecutivi. La squadra ha approfittato delle difficoltà economiche che hanno colpito il club, influendo sulle prestazioni complessive. La vittoria ha portato l’Ischia a conquistare un risultato inaspettato, mentre l’Olbia ha subito una battuta d’arresto decisiva per il suo cammino in Serie D.

? Punti chiave Come ha fatto Belloni a ribaltare il risultato in soli venti minuti?. Perché le fragilità economiche hanno condizionato le prestazioni della squadra?. Chi porterà la ricostruzione sportiva dopo il crollo della gestione societaria?. Quali saranno le conseguenze economiche per il territorio con la retrocessione?.? In Breve Gol di Putzu al 38esimo e doppietta di Belloni al 69esimo e 80esimo minuto.. Crisi finanziaria ha impedito alla squadra di affrontare trasferte in zone lontane.. Retrocessione impatta economia locale e attività commerciali intorno allo stadio di Olbia.. La società punta su ricostruzione immediata dopo il declino sportivo e societario.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Olbia, colpo di scena in Campania: rimonta dell’Ischia e addio Serie D

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