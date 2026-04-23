Dimissioni Ranieri addio Roma | colpo di scena in casa giallorossa

Claudio Ranieri ha lasciato il suo ruolo di allenatore della squadra di calcio dopo aver avuto confronti con il collega e alcuni rappresentanti societari. La decisione è stata comunicata ufficialmente e segna la fine del suo incarico con il club. La notizia arriva in un momento di tensioni tra il tecnico e alcune figure interne all’organizzazione, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici.

È giunta al termine l’avventura di Claudio Ranieri alla Roma con il tecnico che saluta il club dopo le frizioni avute con Gian Piero Gasperini e una parte della società. Roma, addio di Ranieri (Ansa Foto) – calciomercato.it Si attende solamente il comunicato ufficiale per la fine del rapporto dell’ex allenatore della Roma che saluta così il club capitolino al quale si era legato dopo l’avventura da tecnico del club. Si dimette quindi Ranieri con Gian Piero Gasperini che, a questo punto, appare più saldo sulla panchina giallorossa. Già in occasione della partita casalinga della Roma contro il Pisa c’erano state delle dichiarazioni da parte di Ranieri che avevano lasciato intendere delle tensioni tra le parti.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Dimissioni Ranieri, addio Roma: colpo di scena in casa giallorossa TERREMOTO ROMA: RANIERI vicino all’ADDIO… sono STUFO di tutto QUESTO! Notizie correlate Leggi anche: Gasperini-Roma, possibile addio a fine stagione: la situazione in casa giallorossa | CM Roma, tregua a Trigoria: asse Gasperini-Ranieri per la rinascita giallorossaLa Roma sigla la tregua interna e ritrova stabilità istituzionale a Trigoria dopo un ciclo di tensioni che aveva minacciato la tenuta dello... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Roma, la frattura tra Gasperini e Ranieri è insanabile: la squadra sceglie il tecnico, la decisione dei Friedkin; Roma, Gasp deluso dal silenzio dei Friedkin. Resta il gelo con Ranieri: tutti gli scenari; Gasperini sente Friedkin e chiede garanzie per il futuro (e una svolta): alla Roma o lui o Ranieri; Anche Ranieri mette Friedkin alle strette: non si presenta a Trigoria e pensa all’addio. Dimissioni Ranieri, addio Roma: colpo di scena in casa giallorossaClaudio Ranieri ha rassegnato le dimissioni in casa Roma con il dirigente che saluta il club capitolino in seguito a frizioni nel club ... calciomercato.it Roma, addio Ranieri: comunicato UFFICIALE in arrivoDopo una nuova riunione d’urgenza a Trigoria con Ed Shipley, l’avventura come Senior Advisor della Roma di Claudio Ranieri sembra essere giunta al capolinea. A praticamente due settimane dalla clamoro ... asromalive.it Attenzione #Ranieri sta rassegnando le dimissioni. Vediamo se la #Roma le accetterà. x.com Ranieri non molla: niente dimissioni. E Friedkin lo vuole alla Roma GAZZETTA DELLO SPORT I conti si faranno solo alla fine, probabilmente dopo quel Verona-Roma del 24 maggio che sancirà la fine ufficiale della stagione giallorossa. Anche se poi, di fatto, l - facebook.com facebook