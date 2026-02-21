Morgan a Sanremo stavolta il colpo di scena è non andare… in scena nella serata cover Della serie | mi si nota di più se…

Morgan non partecipa alla serata cover di Sanremo, causando sorpresa tra il pubblico. La decisione deriva dalla volontà di non esibirsi in un momento così importante, anche se la serata prevede i duetti. La sua assenza crea discussioni tra gli appassionati, che si chiedono se ci siano motivi specifici dietro questa scelta. Morgan, noto per le sue sorprese, continua a mantenere il mistero sulla sua presenza o assenza sul palco. La sua scelta lascia spazio a molte ipotesi.

Morgan non salirà sul palco nella serata cover: e la domanda sorge spontanea (e la polemica scatta immediata): ma quella non è la serata dedicata ai duetti? Mah. Di certo c’è che se Sanremo fosse una sceneggiatura, Morgan ne sarebbe l’imprevedibile deus ex machina: del resto con lui il colpo di scena è sempre dietro l’angolo. Anzi: dietro le quinte. Non a caso, anche quest’anno, per il 76° Festival della Canzone Italiana, il cantautore monzese è riuscito nell’impresa di far parlare di sé senza nemmeno bisogno di calpestare il sacro suolo dell’Ariston. Sanremo, Morgan non salirà sul palco nella serata cover. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Sanremo 2026, colpo di scena: Lillo co-conduttore nella serata coverQuesta mattina è arrivata la notizia che ha sorpreso molti: Lillo sarà il nuovo co-conduttore nella serata dedicata alle cover al Festival di Sanremo 2026.

Sanremo, Morgan non salirà più sul palco nella serata delle cover con Chiello: ecco perché e chi lo sostituisceMorgan non salirà più sul palco di Sanremo durante la serata delle cover con Chiello.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.