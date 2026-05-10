Giorgia Rossi reagisce sui social ai commenti pesanti sul suo aspetto | Invidioso che conosco benissimo

Giorgia Rossi ha risposto sui social a commenti offensivi che le sono stati rivolti riguardo al suo aspetto fisico. La giornalista aveva condiviso un video in cui parlava di alcuni aspetti della sua vita e delle sue decisioni professionali, ma ha ricevuto commenti che la criticavano pesantemente. In risposta, Rossi ha scritto di conoscere bene chi le rivolgeva quei commenti, definendoli invidiosi.

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