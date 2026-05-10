Giorgia Rossi reagisce sui social ai commenti pesanti sul suo aspetto | Invidioso che conosco benissimo
Giorgia Rossi ha risposto sui social a commenti offensivi che le sono stati rivolti riguardo al suo aspetto fisico. La giornalista aveva condiviso un video in cui parlava di alcuni aspetti della sua vita e delle sue decisioni professionali, ma ha ricevuto commenti che la criticavano pesantemente. In risposta, Rossi ha scritto di conoscere bene chi le rivolgeva quei commenti, definendoli invidiosi.
La giornalista presa di mira con commenti offensivi in calce a un video nel quale racconta parte della propria vita e le scelte di lavoro. "Siete fake stupendi, inclusi i tuoi colleghi. mi dispiace per voi".🔗 Leggi su Fanpage.it
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