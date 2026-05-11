Il 11 maggio a Sant’Antimo si ricorda un episodio legato alla vita del santo, noto per il suo martirio insieme ai compagni. Prima di morire, si dice che abbia compiuto una grande conversione, riuscendo a portare alla fede un uomo che era molto distante da Dio. La vicenda si inserisce tra le narrazioni della sua vita e della sua morte, e viene ricordata come un momento di grande significato religioso.

Ricordato insieme ai compagni con i quali affrontò il martirio, Sant’Antimo, riuscì grazie alla sua fede, a convertire un uomo lontanissimo da Dio. La figura di Sant’Antimo si colloca nel IV secolo e viene ricordato l’ 11 maggio con i compagni nella fede con cui subì il martirio: Massimo, Basso, Fabio, Sisinno, Diocleziano e Fiorenzo. Questi martiri, venerati in luoghi diversi, sono collegati fra loro dagli Acta Sancti Anthimi. Le informazioni che si hanno di Sant’Antimo sono relative prevalentemente al periodo della sua Passio, ovvero la sua prigionia e il suo martirio. Durante la carcerazione avvennero delle conversioni e dei miracoli e per un certo tempo gli fu resituita la libertà e la possibilità di predicare in tranquillità.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 11 maggio, Sant’Antimo: prima di morire, opera una grandissima conversione

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