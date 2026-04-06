Un uomo di 43 anni di Gricignano è stato trasportato all’ospedale “Moscati” di Aversa con due ferite all’addome. L’intervento è avvenuto dopo che si è presentato al pronto soccorso, riferendo di essere stato ferito durante una lite avvenuta in strada. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e identificare eventuali responsabili.

Si è presentato all'ospedale "Moscati" di Aversa con due ferite all’addome dopo una violenta lite in strada. È giallo su quanto accaduto nella notte a Sant’Antimo, dove un 43enne è stato accoltellato da uno sconosciuto poi dileguatosi nel nulla. Secondo una prima ricostruzione, ancora tutta da verificare, il 43enne - originario di Gricignano di Aversa e già noto alle forze dell’ordine - sarebbe stato aggredito mentre percorreva alcune strade di Sant’Antimo. Nel corso di una lite con un individuo non ancora identificato, quest’ultimo lo avrebbe colpito due volte all’addome, per poi fuggire facendo perdere le proprie tracce. La vittima non sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Sant’Antimo, accoltellato dopo una lite: 43enne di Gricignano finisce in ospedale

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Accoltellato in casa dalla compagna durante una lite: finisce in ospedaleÈ successo a Cuggiono, hinterland ovest di Milano, nella mattinata di lunedì 2 marzo.