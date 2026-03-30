A Roma, tra l’8 e il 27 aprile 2026, l’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini propone una serie di eventi culturali presso il Teatro Eduardo De Filippo, situato nella zona Ponte Milvio. Il programma include musica world, cinema e teatro d’autore, con diverse manifestazioni distribuite nel corso del mese. La rassegna si svolge in vari appuntamenti durante tutto il periodo.

Cosa: Programmazione culturale di aprile dell’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini.. Dove e Quando: Teatro Eduardo De Filippo (Roma, zona Ponte Milvio), vari appuntamenti dall’8 al 27 aprile 2026.. Perché: Un calendario eclettico che spazia dai cori pop internazionali al Premio Roma Videoclip, sotto la direzione artistica di Tosca.. L’ Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, hub culturale d’eccellenza della Regione Lazio, si conferma come uno dei centri nevralgici della creatività romana anche per il mese di aprile 2026. Sotto la guida sapiente di Tosca, il Teatro Eduardo De Filippo diventa il palcoscenico di una programmazione che rifiuta le etichette di genere per abbracciare una visione multidisciplinare. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Officina Pasolini: un aprile tra musica world, cinema e teatro d’autore

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