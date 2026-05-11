Offerte di lavoro 880 posti disponibili nel Salento Torna Last call for summer
Nel Salento sono disponibili 880 posti di lavoro, distribuiti in 285 annunci pubblicati dall’ufficio di Lecce di Arpal Puglia. La settimana scorsa sono state pubblicate nuove offerte con dettaglio di requisiti e mansioni. La maggior parte delle posizioni riguarda settori come il turismo, il commercio e i servizi, con contratti a tempo determinato e indeterminato. La pubblicazione si inserisce nell’ambito delle iniziative di aggiornamento sulle opportunità occupazionali locali.
LECCE – Offerte di lavoro nel Salento: sono 880 le posizioni aperte, distribuite in 285 annunci, pubblicate e dettagliate nel classico report settimanale dell’ambito di Lecce di Arpal Puglia.Sono 20 le posizioni aperte in vista della prossima apertura di uno small store di Ikea a Lecce: si.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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