Quando si avvicina la fase decisiva di un torneo, è interessante notare come alcuni dettagli apparentemente semplici catturino l’attenzione. Tra questi, la bandana indossata dal tennista durante le partite ha attirato l’attenzione di molti. La presenza di questo accessorio, spesso scelto per motivi pratici, nel corso delle partite ha accompagnato le sue prestazioni, diventando un elemento distintivo nel percorso competitivo.

Quando siamo ormai al giro di boa del torneo, la bellezza dei primi turni degli Internazionali di tennis Roma non è tanto nelle partite dei Big nei campi principali, ma in tutte le sfide che si rincorrono in quelli secondari in cui il pubblico arriva seguendo un tam tam fatto di scroll dello smartphone e urla belluine. Quelle che sabato pomeriggio hanno convogliato sotto un sole cocente un numero man mano sempre maggiore di avventori alla SuperTennis Arena, dove si affrontavano la testa numero 25 Tomás Etcheverry e Mattia Bellucci. Dopo aver perso il primo set, il tennista italiano è andato in crescendo a furia di vincenti e colpi spettacolari, accendendo uno stadio che ormai non aveva più seggiolini bianchi.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Ode alla bandana di Mattia Bellucci

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