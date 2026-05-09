Durante gli Internazionali BNL d’Italia 2026, Mattia Bellucci ha dichiarato di aver adottato uno stile di gioco più aggressivo, affermando che a Roma si è verificato un cambiamento nel suo approccio. La partita di Bellucci prosegue nel grande torneo, nel quale si sta confrontando con avversari di rilievo. La sua prestazione è seguita da vicino, mentre il torneo prosegue con diverse sfide in programma.

Continua il grande torneo di Mattia Bellucci agli Internazionali BNL d’Italia 2026. Dopo aver ottenuto la prima vittoria al Foro Italico contro Burruchaga il tennista italiano è stato protagonista di una grande rimonta contro Tomas Martin Etcheverry, battuto per 5-7 6-2 6-3 in due ore e trentacinque minuti di gioco. Una partita iniziata a rilento per Bellucci, che è riuscito ad essere molto aggressivo nonostante il break subito in apertura. È proprio questo l’aspetto su cui si è soffermato inizialmente l’italiano in zona mista: “Qualche tempo fa non sarei rimasto a spingere così il dritto dopo gli errori dei primi game. L’ho fatto perché ho sposato la politica di essere sempre aggressivo, di andare a colpire la palla e quando si fa una cosa di questo tipo si è consapevoli che si possano commettere degli errori.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mattia Bellucci: “Ho sposato la politica di essere aggressivo. A Roma c’è stato uno switch”

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