Un nuovo monumento è stato inaugurato nel quartiere South Side di Chicago, chiamato Obamalisk, progettato per rappresentare una sfida simbolica alla presenza di strutture di cemento associate all’ex presidente. L’opera, realizzata in pietra, si erge al centro di un'area storicamente legata alle comunità locali. La sua posizione e il suo design intendono richiamare l’eredità politica e sociale dell’ex presidente, inserendosi in un contesto di trasformazione urbana.

? Punti chiave Come può l'architettura di Obama sfidare il cemento di Trump?. Perché l'Obamalisk è stato costruito proprio nel South Side?. Chi sono gli artisti che hanno decorato il nuovo campus?. Quanto influenzerà questo centro la politica americana futura?.? In Breve Investimento di 800 milioni di dollari nel quartiere di Jackson Park a Chicago.. Progetto firmato dallo studio Tod Williams Billie Tsien Architects su otto ettari.. Opere artistiche di Julie Mehretu, Mark Bradford, Jeffrey Gibson, Jenny Holzer e Kiki Smith.. Inaugurazione prevista a giugno dopo dieci anni di lavori nel South Side.. L’inaugurazione dell’Obama Presidential Center a Chicago è fissata per il mese di giugno dopo dieci anni di lavori e un investimento complessivo di 800 milioni di dollari nel quartiere di Jackson Park.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Obama a Chicago: nasce l’Obamalisk per sfidare il cemento di Trump

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