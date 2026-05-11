Un’azienda ha comunicato l’intenzione di investire 100 milioni di dollari in un nuovo stabilimento a Dalmine, in provincia di Bergamo. Nei prossimi tre anni, questa operazione dovrebbe portare alla creazione di circa 200 posti di lavoro. L’annuncio è stato reso pubblico con un comunicato ufficiale, senza altre specifiche sui dettagli del progetto o sui tempi di realizzazione.

Dalmine (Bergamo) – Abb ha annunciato un i nvestimento di 100 milioni di dollari nei prossimi tre anni per la realizzazione di un nuovo stabilimento a Dalmin e (Bergamo), con l'obiettivo di potenziare le capacità produttive nelle tecnologie di media tensione, quadri elettrici e componenti, oltre che nelle attività di service per interruttori di media e bassa tensione. Il sito di Dalmine, riconosciuto oggi come un'eccellenza all'interno del Gruppo e nel panorama industriale italiano, sarà ulteriormente valorizzato da questo investimento, permettendo ad Abb di consolidare il proprio supporto ai clienti impegnati nella modernizzazione delle i nfrastrutture elettriche e nell'adozione di soluzioni avanzate per la d istribuzione dell'energia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuovo stabilimento Abb a Dalmine: in arrivo 200 posti di lavoro nei prossimi tre anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Residenze universitarie in città: "Nei prossimi anni 500 posti letto in più per gli studenti"Il sindaco Alessandro Canelli ha fatto il punto sugli studentati in città, fra progetti in approvazione e lavori che partiranno a breve Nei prossimi...

Leggi anche: Ferrovie cerca talenti. Ventimila assunzioni nei prossimi tre anni