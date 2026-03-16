Residenze universitarie in città | Nei prossimi anni 500 posti letto in più per gli studenti

A Novara nei prossimi anni saranno aggiunti tra i 400 e i 500 posti letto nelle residenze universitarie. Questa operazione riguarda nuove strutture o ampliamenti di quelle già esistenti, con l’obiettivo di aumentare l’offerta di alloggi per gli studenti iscritti all’ateneo locale. La notizia viene annunciata dalle autorità competenti e rappresenta un intervento diretto nel settore del settore abitativo universitario.

Il sindaco Alessandro Canelli ha fatto il punto sugli studentati in città, fra progetti in approvazione e lavori che partiranno a breve Nei prossimi anni a Novara ci saranno fra i 400 e i 500 posti letto in più per gli studenti universitari. A fare il punto sul tema è stato il sindaco Alessandro Canelli in una diretta sui canali social. Previsto lo studentato all'ex Centro sociale che dovrebbe essere agibile nel giro di due anni e se ne pensa un altro in zona corso della Vittoria, oltre "ad altri progetti in fase di studio" come ha detto il sindaco. Nei mesi scorsi Comune e Provincia hanno concesso l'ex Centro sociale, a titolo gratuito, a Edisu Piemonte, l'ente regionale per il diritto allo studio universitario, che ha proposto l'area per il bando. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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