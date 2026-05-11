Nuovo record per Bicincittà | in 1.700 per la 40esima edizione tra divertimento e sensibilizzazione FOTO
Per la 40esima edizione di Bicincittà, circa 1.700 persone hanno preso parte alla manifestazione organizzata dalla UISP con il Comune. La pedalata non competitiva ha visto un aumento dei partecipanti rispetto alle precedenti edizioni, mescolando momenti di svago e iniziative di sensibilizzazione. La manifestazione si è svolta con l'obiettivo di promuovere l'uso della bicicletta e la mobilità sostenibile. Sono state scattate diverse fotografie durante l'evento.
Sempre di più i partecipanti a Bicincittà. In occasione dei 40 anni della pedalata non competitiva organizzata dalla Uisp con il Comune. Ben 1.700 le persone, e tanti erano i bambini, che si sono godute una mattinata pedalando lungo i 9,2 chilometri del percorso cittadino e grande è la.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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