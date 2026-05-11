Nuovo record per Bicincittà | in 1.700 per la 40esima edizione tra divertimento e sensibilizzazione FOTO

Per la 40esima edizione di Bicincittà, circa 1.700 persone hanno preso parte alla manifestazione organizzata dalla UISP con il Comune. La pedalata non competitiva ha visto un aumento dei partecipanti rispetto alle precedenti edizioni, mescolando momenti di svago e iniziative di sensibilizzazione. La manifestazione si è svolta con l'obiettivo di promuovere l'uso della bicicletta e la mobilità sostenibile. Sono state scattate diverse fotografie durante l'evento.

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