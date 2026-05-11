Alle prime luci dell’alba di sabato, da Prato in zona Santa Lucia, è iniziata la 40esima edizione di “Da piazza a piazza”. La manifestazione ha visto la partecipazione di centinaia di persone che hanno preso parte all’evento, documentato anche attraverso fotografie che hanno immortalato i momenti più significativi della giornata. La manifestazione si svolge ogni anno nel territorio toscano e raccoglie appassionati di escursionismo e camminate.

Prato, 11 maggio 2026 – Alle prime luci dell’alba di sabato, da Prato in zona Santa Lucia, ha preso il via una delle manifestazioni più affascinanti del panorama escursionistico toscano. Sono stati oltre 630 i partecipanti che si sono messi in cammino verso Montepiano, affrontando sentieri, salite e panorami immersi nella natura, mentre nella tappa di ritorno altri camminatori e podisti si sono uniti a queste due intense giornate sui e giù per la montagna, per un totale di ben 75 chilometri. La quarantesima edizione della “ Da Piazza a Piazza ” ha fatto registrare numeri superiori ad ogni aspettativa, confermando quanto la voglia di montagna, movimento e condivisione sia oggi più viva che mai.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Centinaia per “Da piazza a piazza”, le foto della 40esima edizione

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