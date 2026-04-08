Lugo Vintage Festival 40esima edizione | un weekend tra vintage musica e design

Il centro storico di Lugo si prepara ad ospitare la 40ª edizione del Lugo Vintage Festival, un evento che si svolgerà nel fine settimana e che richiama appassionati di vintage, musica e design. La manifestazione si terrà tra le vie e le piazze del centro storico, attirando visitatori da diverse aree della regione. La festa si svolgerà su più giorni, con esposizioni, spettacoli e mercatini dedicati al mondo del passato.

Il centro storico di Lugo si prepara ad accogliere la 40ª edizione del Lugo Vintage Festival, uno degli appuntamenti più attesi della primavera romagnola. Sabato 11 e domenica 12 aprile, dalle ore 10 alle ore 19, la città si trasformerà in un grande palcoscenico diffuso dedicato alla cultura. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Il vintage ultra-selezionato al chilo tra ricerca e radicamento territoriale: Unsane Vintage Kilo arriva a TerniUnsane Vintage Kilo arriva all’Istituto Leonino di Terni con un format che ridefinisce il vintage al chilo e lo porta oltre la logica della quantità... Un weekend tra artigianato, vintage e gusto da Industrie FluvialiIl 7 e 8 febbraio Industrie Fluviali apre le porte a un weekend dedicato alla creatività indipendente, al design, al cibo consapevole e alle... Temi più discussi: Torna il Vintage con un omaggio a dj Mozart; Lugo Vintage Festival: 40ª edizione tra mercatini, musica e eventi nel centro storico; Vintage, design e retro-gaming: Lugo accende il festival dell’11 e 12 aprile; Torna il Vintage Festival a Lugo, ricordando Dj Mozart. Torna il Vintage Festival a Lugo, ricordando Dj MozartIl centro storico di Lugo si prepara ad accogliere la 40esima edizione del Vintage Festival, uno degli appuntamenti più attesi della primavera romagnola. ravennaedintorni.it Lugo Vintage torna sabato 11 e domenica 12 aprileIl centro storico di Lugo si prepara ad accogliere la 40ª edizione del Lugo Vintage Festival, uno degli appuntamenti più attesi della primavera ... corriereromagna.it Per gli amanti del Vintage: 40ª edizione il Lugo Vintage Festival. Le date e gli eventi da non perdere - facebook.com facebook