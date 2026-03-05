Federfarma Terni c’è il nuovo consiglio direttivo | il presidente è Stefano Monicchi

È stato insediato il nuovo consiglio di Federfarma Terni, l’associazione che rappresenta i titolari di farmacia nella zona. Alla guida del gruppo c’è il presidente Stefano Monicchi, che coordinerà le attività nel prossimo mandato. La nomina è stata ufficializzata con l’insediamento del nuovo consiglio, composto da membri eletti per rappresentare gli interessi degli operatori locali.

Si è insediato il nuovo consiglio di Federfarma Terni che guiderà l'associazione dei titolari di farmacia del territorio per il prossimo mandato. Alla presidenza è stato eletto il dottor Stefano Monicchi che sarà affiancato dalla vicepresidente dottoressa Maria Teresa Marchetti, dal segretario dottor Francesco Brutti e dal tesoriere dottor Alessandro Betti. "Le farmacie della provincia di Terni rappresentano da sempre un punto di riferimento per la comunità – commenta il presidente Monicchi -

