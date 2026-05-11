È stato firmato il nuovo contratto per i dirigenti dell’area Istruzione e Ricerca, che riguarda il periodo 2022-2024. L’accordo prevede un aumento complessivo del 6% per i salari dei dirigenti. La firma rappresenta la conclusione delle trattative tra le parti coinvolte, portando alla definizione dei nuovi termini contrattuali. La ratifica ufficiale permette ora l’applicazione delle nuove condizioni salariali a partire dal prossimo periodo di riferimento.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Accordo raggiunto per il rinnovo 2022-2024 È stata ufficialmente siglata l’intesa relativa al contratto dell’Area Istruzione e Ricerca per il triennio 2022-2024. L’accordo interessa circa 8 mila dirigenti scolastici e amministrativi del comparto educativo italiano. Aumenti in busta paga Il rinnovo prevede un incremento economico pari al 5,78%, a cui si aggiunge un ulteriore 0,22% finanziato con risorse ordinarie, portando così l’aumento complessivo al 6%. Le nuove misure economiche riguarderanno i dirigenti delle scuole e delle istituzioni di ricerca, con effetti sia sugli stipendi sia sugli arretrati maturati nel periodo di validità contrattuale.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Firmato il nuovo contratto per i dirigenti dell’Istruzione: aumenti complessivi del 6%

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