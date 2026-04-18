Il tecnico del Perugia ha dichiarato che il Campobasso intende partire forte per chiudere la partita, sottolineando l’importanza di mantenere alta l’attenzione e la concentrazione. Il match vede il Campobasso che mira a ottenere il quarto posto in classifica, mentre il Perugia cerca di raggiungere la salvezza. Zauri ha inoltre precisato che affrontano una squadra con una rosa di grande valore.

Il Campobasso vuole il quarto posto finale, il Perugia la salvezza. "Affrontiamo una squadra con una rosa molto importante – ha spiegato Zauri al quotidianomolise.com – che è partita male ma che, con il cambio del tecnico, ha avuto un percorso molto interessante. Stanno cercando la matematica salvezza e giocheranno in casa, quindi sarà una gara complicata. È una squadra che ha cambiato modulo anche nell’ultima gara. Noi abbiamo il nostro modo di stare in campo, rispetteremo sempre l’avversario ma dovremo essere pronti a leggere eventuali cambiamenti". Determinante sarà anche l’approccio iniziale. "Giocheranno in casa e cercheranno la salvezza matematica, quindi partiranno forte.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’avversario. Zauri: "Loro partiranno forte per chiudere i conti. Serviranno massima attenzione e concentrazione»

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