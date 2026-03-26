Vento forte avviso meteo prorogato | raffiche a 130 km h previsioni e chiusure

Un avviso meteo per venti forti è stato prorogato, con raffiche che raggiungono i 130 kmh. La condizione atmosferica sta interessando in queste ore la zona di Genova e la provincia, provocando danni e disagi. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno disposto alcune chiusure di strade e servizi nelle aree coinvolte.

Non si ferma il forte vento di burrasca che sta scuotendo in queste ore Genova e la provincia causando non pochi danni. La protezione civile ha prorogato l'avviso per vento di burrasca forte - già in vigore ieri e oggi - anche per la giornata di domani, venerdì 27 marzo. Restano dunque in vigore le ordinanze n. 092016 e 602016 che dispongono una serie di misure a tutela della pubblica incolumità. In particolare, si segnala il divieto di transito a motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata Aldo Moro. Chiusi al pubblico giardini e parchi storici comunali (sono individuati appositi percorsi per le attività e i servizi pubblici che vengono svolti al loro interno come musei, attività sportive e così via). 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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