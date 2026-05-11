Nuovo appuntamento per la Corsa del Burson
Domenica 17 maggio si svolgerà la sesta edizione della Corsa del Burson, intitolata Trofeo Lucci Trasporti. L'evento segna il ritorno all'organizzazione da parte del GS Lamone dopo l'ultima Maratona del Lamone, che ha portato molte emozioni. La manifestazione si svolge nel territorio locale e coinvolge i partecipanti in una gara di corsa su un percorso ancora da definire.
Si corre domenica 17 maggio la Corsa del Burson, 6° Trofeo Lucci Trasporti che rappresenta il ritorno all’organizzazione per il GS Lamone dopo la “sbornia” di emozioni vissuta con l’ultima Maratona del Lamone. La prova di Villanova di Bagnacavallo (RA); allestita insieme all’Ecomuseo delle Erbe.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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