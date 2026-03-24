Aulodia il fascino del dialogo tra flauti | nuovo appuntamento con i Concerti del Centenario

Giovedì 26 marzo, la rassegna I Concerti del Centenario prosegue con “Aulodia”, un appuntamento dedicato al repertorio per flauti e pianoforte, in programma alle 21 nella Sala Sangiorgi della Fondazione Angelo Masini di Forlì. Protagonisti della serata saranno Federica Bacchi ed Elena Cornacchia al flauto, insieme al pianista Giorgio Costa, interpreti di un programma raffinato e brillante che attraversa epoche e stili diversi, mettendo in luce le straordinarie possibilità espressive del flauto nel dialogo cameristico. Il concerto si apre con la Trio Sonata in re minore H. 569 di Carl Philipp Emanuel Bach, esempio di sensibilità preclassica e ricchezza espressiva, per proseguire con i Trois Duos de Mendelssohn et Lachner di Theobald Böhm che rendono omaggio alla cantabilità romantica. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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