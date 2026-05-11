Nuovo appuntamento della rassegna Guido Agosti | a San Mercuriale Aleandro Giuseppe Libano al pianoforte e Cosimo Linoci al clarinetto
Martedì 12 maggio alle 21, l’Abbazia di San Mercuriale a Forlì ospita un concerto della Rassegna Guido Agosti, con Aleandro Giuseppe Libano al pianoforte e Cosimo Linoci al clarinetto. L’evento si svolge nell’ambito della serie musicale organizzata nella storica sede, coinvolgendo due musicisti che si esibiscono in un programma dedicato agli strumenti del pianoforte e del clarinetto. La serata prevede l’esecuzione di brani scelti per l’occasione.
Martedì 12 maggio alle 21 l’Abbazia di San Mercuriale di Forlì ospita un nuovo appuntamento della Rassegna Guido Agosti, con Aleandro Giuseppe Libano al pianoforte e Cosimo Linoci al clarinetto. La Rassegna Guido Agosti torna in uno dei luoghi simbolo della città di Forlì con un concerto.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Notizie correlate
Clarinetto e pianoforte per il III appuntamento dei concerti dell’Accademia degli Sfaccendati a FondiDomenica 10 maggio, alle ore 19:00, nella bella sala del Palazzo Caetani di Fondi terzo appuntamento della Stagione 2026 de I Concerti dell’Accademia...
Leggi anche: Domenica in Musica 2026, in Sala dei Giganti con Giona Pasquetto al clarinetto e Kristofer Gjoni al pianoforte