Domenica in Musica 2026 in Sala dei Giganti con Giona Pasquetto al clarinetto e Kristofer Gjoni al pianoforte

Domenica prossima 15 marzo si conclude in Sala dei Giganti la rassegna Domenica in Musica 2026, con il duo formato dal clarinettista Giona Pasquetto e dal pianista Kristofer Gjoni. I due musicisti, entrambi sotto i trent’anni, hanno formato l’ensemble noto come Duo Giona & Gjoni e si sono esibiti in più occasioni durante l’evento.

Con il tempo, le strade dei due musicisti si separano. Non per scelta artistica, ma per quella naturale evoluzione che accompagna ogni percorso di crescita fino a quando, dopo anni, l'occasione di partecipare al Bando Peruzzi diventa il pretesto per ritrovarsi. Il lavoro comune riprende quasi con naturalezza, come se il tempo trascorso avesse soltanto aggiunto profondità e consapevolezza. Nel gennaio 2025, la vittoria del Bando segna ufficialmente la rinascita del duo, aprendo un nuovo capitolo della loro collaborazione.

