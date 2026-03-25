Il 25 marzo si celebra il Dantedì, giornata dedicata a Dante Alighieri. L’iniziativa è stata ideata dal giornalista del Corriere della Sera e prende il nome dal professor Francesco Sabatini, presidente onorario dell’Accademia della Crusca. Quest’anno, l’evento si concentra sui legami tra Dante, la lingua italiana e il diritto, con varie iniziative e approfondimenti.

LECCE - Oggi, mercoledì 25 marzo, ricorre il Dantedì, la giornata dedicata a Dante Alighieri. L’iniziativa, nata da un’idea del giornalista del Corriere della Sera Paolo Di Stefano, deve il suo nome al professor Francesco Sabatini, presidente onorario dell’Accademia della Crusca, ed è stata ufficialmente istituita dal Consiglio dei Ministri il 17 gennaio 2020. Il 25 marzo è la data indicata come inizio del viaggio nell’Aldilà che Dante descrive nella Divina Commedia. In questa occasione, l’Uncc, Unione nazionale delle Camere Civili, ha voluto dare il proprio contributo, che pubblichiamo di seguito, attraverso due voci autorevoli: il suo presidente, l’avvocato Alberto Del Noce, e l’avvocato Salvatore Donadei, coordinatore del dipartimento del Linguaggio giuridico e presidente di Camera civile salentina. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Dante, la lingua e il diritto: l’Uncc celebra il sommo poeta nel Dantedì

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