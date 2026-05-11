Nuovi router Tp-Link Archer 5G | internet veloce dove vuoi
Tp-Link ha annunciato l’arrivo di nuovi router Archer 5G pensati per l’uso sia in ambienti interni che esterni. Questi dispositivi sono progettati per offrire connessioni internet più veloci e stabili grazie alla tecnologia 5G, permettendo di superare i limiti delle reti cablate e di garantire una copertura più ampia. La gamma si rivolge a chi cerca soluzioni di connessione più flessibili e affidabili in diverse situazioni.
Tp-Link amplia la propria gamma di router indoor e outdoor dotati di connettività 5G. Dispositivi all’avanguardia che nascono dalla crescente necessità di connessioni flessibili e affidabili, capaci di offrire alte velocità superando i limiti geografici e infrastrutturali delle reti cablate.🔗 Leggi su Today.it
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