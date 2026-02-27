Lavori tra via Bramante via Torino e via Correnti | tram Atm deviati I nuovi percorsi

A Milano, lavori tra via Bramante, via Torino e via Correnti stanno portando a deviazioni dei tram Atm. Dal 4 marzo si inizia con i lavori in via Bramante, seguiti dal 9 marzo in via Torino e via Correnti, per interventi di riqualificazione della sede stradale e sostituzione dei binari. Le modifiche ai percorsi dei mezzi pubblici riguardano queste tre vie del centro cittadino.

Pronti a partire due interventi di riqualificazione della sede stradale e di sostituzione dei binari in tre vie del centro di Milano: via Bramante (dove si iniziano i lavori il 4 marzo), via Torino e via Correnti (dove si procede a partire dal 9 marzo). I lavori servono a risolvere problemi del fondo stradale per l'usura dovuta ai binari e al traffico dei veicoli e per l'inadeguatezza della raccolta delle acque piovane. Previsti anche interventi sull'acquedotto. In via Bramante, i lavori (che termineranno a settembre 2026) riguarderanno 4mila mq di pavimentazione, 1.400 metri di binari e il rifacimento delle caditoie per 750 metri. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Rifacimento dei binari: da marzo cinque mesi di lavori nelle vie Bramante, Torino e Correnti. Pesanti modifiche alla viabilitàMilano, 20 febbraio 2026 – Sostituzione dei binari e rifacimento delle sedi stradali: Milano si prepara ad accogliere due grandi interventi di...

Lavori al Celio, cambiano i tram 3 e 8: bus sostitutivi e nuovi percorsi fino al 31 gennaioDa lunedì 12 a sabato 31 gennaio 2026 Roma Mobilità ha avviato un nuovo programma di lavori sulla rete tramviaria in via di Parco del Celio.

Temi più discussi: Lavori a Milano, chiuse alcune arterie centrali (e il Comune paga i parcheggi ai residenti); Milano | Viabilità - Al via la riqualificazione dei binari in via Bramante, via Torino e via Cesare Correnti; Lavori in via Torino, Bramante e Correnti: tram delle linee 2,3,12 e 14 deviati da marzo a ottobre; Rifacimento dei binari: da marzo cinque mesi di lavori nelle vie Bramante, Torino e Correnti. Pesanti modifiche alla viabilità.

Via Bramante, via Torino e via Correnti: lavori su binari e strade, tutti i tram Atm deviati. I nuovi percorsiDal 4 all'8 marzo, salta le fermate di via Bramante nelle due direzioni, analogamente al tram 12. Dopo le fermate di via Cenisio M5 (verso il centro) e via Legnano Arena (verso Roserio) i tram deviano ... milanotoday.it

Lavori in via Torino, Bramante e Correnti: tram delle linee 2,3,12 e 14 deviati da marzo a ottobreDal 4 marzo fino a inizio ottobre alcuni lavori di riqualificazione stradale e sostituzione dei binari interesseranno le linee tram 2, 3, 12 e 14 nelle zone centrali di via Torino, via Bramante e via ... milano.repubblica.it

Lavori in via Torino, Bramante e Correnti: tram delle linee 2,3,12 e 14 deviati da marzo a ottobre milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Il #ComuneMilano avvia un intervento di rinnovamento stradale in via Bramante, importante arteria cittadina attraversata dalle linee tram 12 e 14. I lavori si svolgeranno dal 4 marzo al 16 settembre e riguardano: il rifacimento di oltre 4.000 mq di pavim - facebook.com facebook