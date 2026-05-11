In Italia, a dicembre 2025, l’inflazione annua armonizzata si attesta all’1,2%, secondo i dati di Eurostat. In un quadro di stabilità dei prezzi, si registra un aumento degli investimenti dedicati alla sostenibilità ambientale, con particolare attenzione alla transizione energetica. Questa dinamica si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso la finanza sostenibile, che vede coinvolti diversi attori pubblici e privati.

? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). In un contesto di stabilità dei prezzi, gli investimenti verdi accelerano la transizione energetica. Fonte Eurostat? Il paradigma economico contemporaneo non ammette più la separazione tra la salute dei bilanci e l’integrità del tessuto ambientale e sociale in cui le aziende operano. La capacità di generare valore si è spostata dai margini puramente speculativi verso una dimensione di resilienza strutturale, dove il capitale deve farsi motore di una trasformazione radicale. In questo scenario di profonda metamorfosi, le imprese si trovano a navigare tra la necessità di innovare i propri modelli produttivi e l’urgenza di reperire risorse che siano, al contempo, solide e orientate al futuro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovi investimenti e resilienza: la sfida tra finanza e sostenibilità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Navigating the New Investment Frontier

Notizie correlate

Il futuro dell’oreficeria tra crisi e crescita: uno spazio intermedio fatto di resilienza, investimenti e visioneLETTERA APERTA di Vincenzo Giannotti* Negli ultimi mesi il settore orafo italiano è stato raccontato attraverso una narrativa fortemente pessimistica.

46mila dimore storiche: la sfida per sbloccare nuovi investimentiIl patrimonio architettonico privato italiano, composto da circa 46mila beni culturali, si prepara a una trasformazione normativa che potrebbe...

Argomenti più discussi: Interreg NEXT MED, approvati 49 nuovi progetti per la transizione verde nel Mediterraneo: oltre 113 milioni di euro di investimenti. La presidente Todde: Di fronte alle grandi sfide ambientali che attraversano il Mediterraneo, la cooperazione non è una scelta; È online la versione aggiornata di OpenPNRR; La storia di Siemens nel settore manifatturiero statunitense da 1 miliardo di dollari; La Commissione pubblica le linee guida per concludere il suo fondo multimiliardario per la ripresa e la resilienza - Rappresentanza in Italia.

Ho visitato il @Piaggio_Group, dove nasce la storica Vespa. Stile e resilienza. Simbolo italiano ma anche europeo di eccellenza e di investimenti orientati al futuro. L’industria europea può continuare a guidare attraverso innovazione, qualità e visione. Per ma x.com

GRUPPO CAP, 164 MILIONI DI EURO DI INVESTIMENTI PER LA RESILIENZA DEL TERRITORIO. I RISULTATI DEL BILANCIO 2025Bilancio consolidato 2025 Gruppo CAP in sintesi: · Fatturato: 500,5 milioni di euro (+8% al netto delle poste straordinarie) · Utile netto: 36,4 milioni di euro · EBITDA: 142,2 milioni di euro (+0,3% ... mi-lorenteggio.com