46mila dimore storiche | la sfida per sbloccare nuovi investimenti

In Italia ci sono circa 46mila dimore storiche di proprietà privata, molte delle quali sono soggette a normative che ne regolano l’uso e la conservazione. Recentemente, sono in corso discussioni per modificare alcune leggi che riguardano questi immobili, con l’obiettivo di facilitare investimenti e interventi di riqualificazione. La trasformazione normativa mira a permettere interventi più agevoli senza compromettere la tutela dei beni culturali.

Il patrimonio architettonico privato italiano, composto da circa 46mila beni culturali, si prepara a una trasformazione normativa che potrebbe sbloccare il potenziale economico di migliaia di strutture sparse sul territorio. Durante l’assemblea annuale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane tenutasi al Teatro Argentina di Roma, è emersa la necessità di superare le attuali frammentazioni legislative per permettere a queste realtà — che nel 2024 hanno attirato oltre 35 milioni di visitatori — di diventare motori di sviluppo sostenibile. Le cifre presentate dall’ADSI delineano un ecosistema complesso e vitale: gli investimenti annuali per il restauro superano i 1,9 miliardi di euro, con una gestione che vede l’85% degli interventi autofinanziati dai proprietari, con una spesa media che supera i 50.🔗 Leggi su Ameve.eu

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