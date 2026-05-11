Nelle ultime ore si sono registrati nuovi casi tra i crocieristi coinvolti in un'evacuazione avvenuta alle Canarie, dove il maltempo ha rallentato le operazioni di trasferimento. Contestualmente, sono stati segnalati due nuovi casi di positività all'Hantavirus, aumentando le preoccupazioni sulla diffusione del contagio. Il ministro della salute ha comunque rassicurato che in Italia non si registrano rischi per la popolazione.

Il maltempo alle Canarie ha complicato le ultime ore delle operazioni per l'evacuazione di crocieristi ed equipaggio dalla nave MV Hondius, mentre la notizia di due nuovi positivi all'Hantavirus ha acceso i timori di una diffusione del contagio. Una cittadina francese rimpatriata domenica è in terapia intensiva mentre un cittadino statunitense, ora in Nebraska, é risultato 'lievemente positivo' a un primo test ed è al momento asintomatico. Un altro statunitense, che è ora in isolamento ad Atlanta, presenta sintomi lievi e si attende l'esito degli esami. In Italia quattro persone sono in isolamento fiduciario. Il ministro della Salute Orazio Schillaci, intervistato al Tg1, ha voluto mandare un messaggio di calma, affermando che "oggi in Italia non c'è nessun pericolo".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Nuovi casi tra i crocieristi. La rassicurazione di Schillaci: in Italia nessun pericolo

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