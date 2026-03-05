Siamo stanchi e impauriti L’appello dei crocieristi Crisi di panico primi casi

Quarantadue crocieristi italiani rimangono bloccati sulla nave MSC Euribia a Dubai da domenica, a causa dell’interruzione dei voli di ritorno da Doha, sospesi dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran. I vacanzieri, alcuni di loro in preda a crisi di panico e timori, hanno espresso la loro stanchezza e paura, mentre le autorità non hanno ancora annunciato soluzioni definitive per il rientro.

Sono destinati a rimanere per altri giorni a bordo della nave Msc Euribia i 52 vacanzieri tiberini fermi da domenica scorsa a Port Rashid, il porto turistico di Dubai, perché non è stato possibile riprendere l'aereo di ritorno a Doha dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran. E intanto, mentre sentono chiari - e in diretta - i rumori della guerra, aumentano paura e nervosismo per una situazione che non si blocca. Nel suo aggiornamento di ieri, il comandante della nave, Paolo Benini, ha precisato come le compagnie aeree abbiano cominciato a ripristinare gradualmente i voli in partenza dagli Emirati Arabi Uniti e che, a causa...