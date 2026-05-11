Nuove aule e laboratori al don Gnocchi grazie al PNRR

Recentemente, sono stati inaugurati nuovi spazi didattici e laboratori presso il Liceo Statale Don Gnocchi, realizzati grazie ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti scolastici e amministrativi, che hanno espresso soddisfazione per i lavori completati. Questi interventi mirano a migliorare le strutture e a offrire ambienti più adeguati alle attività didattiche e di ricerca.

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