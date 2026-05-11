Nuove aule e laboratori al don Gnocchi grazie al PNRR

Da anteprima24.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, sono stati inaugurati nuovi spazi didattici e laboratori presso il Liceo Statale Don Gnocchi, realizzati grazie ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti scolastici e amministrativi, che hanno espresso soddisfazione per i lavori completati. Questi interventi mirano a migliorare le strutture e a offrire ambienti più adeguati alle attività didattiche e di ricerca.

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Tempo di lettura: 2 minuti «Mi congratulo vivamente con la dirigente scolastica del Liceo Statale Don Gnocchi,  professoressa Annamaria Lettieri, e con il dirigente del Settore Edilizia Scolastica della Provincia di Caserta,  ing. Paolo Madonna, per il prezioso lavoro svolto che ha portato oggi all’inaugurazione delle nuove aule e dei moderni laboratori dell’istituto». Lo dichiara il  Consigliere regionale Vincenzo Santangelo, presente questa mattina al taglio del nastro insieme al sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo. « Si tratta di un intervento significativo – prosegue Santangelo – realizzato grazie ai fondi del PNRR, che ha permesso non solo l’adeguamento antisismico dell’edificio, ma anche un concreto ampliamento degli spazi didattici.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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