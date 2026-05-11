Nuova nomina nella Lega | Silvia Salvadori alla cultura

Da arezzonotizie.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lega di Arezzo ha annunciato la nomina di Silvia Salvadori come nuova responsabile provinciale del dipartimento cultura. La comunicazione ufficiale arriva dal partito di Salvini, che ha anche diffuso il saluto di benvenuto da parte di Luis Michel Clavier, che occupa lo stesso ruolo a livello regionale in Toscana. La nomina introduce un nuovo incarico all’interno della struttura del partito locale.

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Silvia Salvadori è la nuova responsabile provinciale del dipartimento cultura della Lega di Arezzo. A renderlo noto è il partito di Salvini che riporta anche il saluto di benvenuto di Luis Michel Clavier, che ricopre lo stesso ruolo per la Lega regionale Toscana.Imprenditrice, professionista dei.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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