Il governo nomina cinque nuovi sottosegretari | soddisfazione per Balboni alla Giustizia e per Cannella alla Cultura

Nella riunione del Consiglio dei Ministri sono stati approvati cinque nuovi sottosegretari. Tra le nomine, sono state confermate le nomine di un rappresentante alla Giustizia e di un altro alla Cultura. Le nomine sono state comunicate ufficialmente dal governo, senza ulteriori dettagli sul processo o sui criteri di selezione. L’annuncio è stato dato nel corso della riunione, che ha riguardato anche altri provvedimenti amministrativi.

Nella riunione del Consiglio dei Ministri il governo ha dato il via libera ai nuovi cinque sottosegretari. Alberto Balboni va alla Giustizia e Giampiero Cannella alla Cultura, a completare la squadra di sottogoverno Paolo Barelli ai Rapporti con il Parlamento, Massimo Dell’Utri al ministero degli Esteri e Mara Bizzotto al Mimit. Balboni e Cannella (che era vice sindaco a Palermo) sono esponenti di Fratelli d’Italia, Barelli di Forza Italia, Dell’Utri di Noi Moderati, mentre la Bizzotto è della Lega. Soddisfazione unanime è stata espressa da tutte le forze politiche. Leggi anche Sottosegretari, lo scoglio delle quote rosa e del Sud: ecco chi ha più chance e chi rischia.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il governo nomina cinque nuovi sottosegretari: soddisfazione per Balboni alla Giustizia e per Cannella alla Cultura Notizie correlate Meloni nomina cinque nuovi sottosegretari: il senatore di FdI Balboni va alla Giustizia al posto di DelmastroIl meloniano Alberto Balboni alla Giustizia, il compagno di partito Giampiero Cannella, vicesindaco di Palermo, alla Cultura. Leggi anche: Governo: da cdm ok ai nuovi sottosegretari: Balboni, Cannella, Barelli, Dell'Utri, Bizzotto Altri aggiornamenti Temi più discussi: Governo, da Balboni a Barelli: ok del Cdm ai nuovi sottosegretari; Governo, verso nomina 5 sottosegretari: Balboni a Giustizia, vice sindaco Palermo a Cultura; Verso la nomina di 5 nuovi sottosegretari; Rutelli: Governare è un gioco di squadra. Nel futuro di Roma l’innovazione. Governo, il Cdm nomina 5 nuovi sottosegretari: da Dell'Utri a Baldoni. Chi sonoIl Consiglio del Ministri ha nominato cinque nuovi sottosegretari che andranno a coprire le caselle vacanti. A giurare davanti al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella Sala dei Galeoni di Pal ... tg24.sky.it Governo, verso la nomina di cinque sottosegretariDovrebbe completarsi oggi il giro di nomine per riempire le caselle dei sottosegretari rimaste vacanti nella squadra di governo. lettera43.it Auguri di buon lavoro a tutti i nuovi sottosegretari e agli esponenti di Fratelli d'Italia Giampiero Cannella e Alberto Balboni. Sono figure di alto profilo che sapranno tradurre in azioni concrete il mandato ricevuto dal Presidente Meloni. Grazie alla sua lunga esp - facebook.com facebook Barelli ai Rapporti con il Parlamento, Balboni alla Giustizia: dal Cdm 5 nuovi sottosegretari x.com