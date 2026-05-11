Nuova Fondazione per la vista | ambulatorio e prevenzione in Trentino

È stata annunciata la creazione di una nuova fondazione dedicata alla vista in Trentino, con l’obiettivo di offrire servizi di ambulatorio e prevenzione. La struttura si concentrerà sul rilevamento precoce di problemi visivi, anche quelli meno evidenti. Le prime attività di screening sono previste per la seconda metà di maggio e saranno coordinate da un team dedicato, senza ancora essere stati resi noti i nomi dei responsabili.

? Domande chiave Come farà la Fondazione a intercettare i casi di disabilità nascosta?. Chi guiderà le prime attività di screening nella seconda metà di maggio?. Perché la testimonianza di Chiara Mazzel è centrale per questo progetto?. Come lavorerà l'ambulatorio per integrare clinica e reintegrazione sociale?.? In Breve Screening dedicato agli ospiti della RSA Beato de Tschiderer dalla seconda metà di maggio.. Mauro Dallapè riferisce circa 500 membri iscritti all'Unione italiana ciechi e ipovedenti.. Partecipazione di Giulia Casonato e Mario Tonina alla presentazione a Palazzo Benvenuti.. Chiara Mazzel, campionica paralimpica, funge da volto simbolo del progetto sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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