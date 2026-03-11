Tumori di utero e ovaio Rimini rafforza la prevenzione e apre un ambulatorio per le pazienti a rischio

A Rimini è stato inaugurato un nuovo ambulatorio dedicato alle donne con un rischio genetico elevato di tumori dell’utero e delle ovaie. L’obiettivo è offrire servizi di sorveglianza e consulenza specifici per questa categoria di pazienti. La struttura si rivolge a donne che necessitano di un monitoraggio più approfondito e personalizzato. L’apertura mira a rafforzare la prevenzione e la gestione di queste patologie.

Un ambulatorio dedicato alla sorveglianza e alla consulenza delle donne ad alto rischio genetico per tumori dell’utero e dell’ovaio. È stato attivato dall'Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia di Rimini, sulla base del fatto che è diventato un tema di crescente rilevanza nella pratica. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Papillomavirus e tumori correlati, la Toscana rafforza l’impegno su prevenzione ed equità

Lampedusa, lotta alle disuguaglianze sanitarie: apre ambulatorio oncologico per cure più vicine ai pazienti.Lampedusa accoglie un nuovo servizio sanitario di prossimità: il ministro della Salute Orazio Schillaci ha inaugurato oggi, 10 febbraio 2026, un...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tumori di utero e ovaio Rimini rafforza...

Temi più discussi: Attivato in Ginecologia e Ostetricia a Rimini un ambulatorio dedicato a sorveglianza e consulenza delle donne ad alto rischio genetico per tumori di utero e ovaio; HPV Day, vaccino e screening per fermare i tumori. L’appello dell’IEO; La resistenza all'insulina è associata a un maggior rischio per 12 diversi tipi di tumore; HPV, oltre 7mila tumori l’anno in Italia: prevenzione ancora sotto la soglia di sicurezza.

Luisa Amatucci di Un posto al sole: «Ho un tumore all’endometrio». Che cos’e, i sintomi e i fattori di rischioL'attrice, che nella soap interpreta Silvia Graziani, parla dell'importanza della prevenzione per la diagnosi di questa malattia, il cancro ginecologico più frequente nei Paesi occidentali. Ecco tutto ... iodonna.it

Ho scoperto di avere questo tumore all’endometrio per puro caso. Sono una che ha fatto sempre prevenzione: parla Silvia di Un Posto Al SoleL'attrice di Un Posto al Sole ha parlato della sua malattia durante un evento sulla prevenzione: La primissima cosa è amarsi ... ilfattoquotidiano.it

L’attrice napoletana, volto storico di Un Posto al Sole, ha raccontato pubblicamente di aver affrontato un tumore all’endometrio scoperto durante controlli di routine. La confessione durante un incontro dedicato alla prevenzione dei tumori femminili - facebook.com facebook

Un cerotto contro tumori pelle, borsa di studio a ricercatrice Cagliari. Importante risultato per assegnista Università di Cagliari #ANSA x.com