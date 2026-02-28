A Firenze, da lunedì 2 marzo 2026, iniziano lavori di Publiacqua in via di Brozzi e Badia di Ripoli, mentre in via Panzani sono previsti interventi sui marciapiedi. La viabilità cambierà in diverse zone della città, coinvolgendo più strade e creando possibili disagi per gli automobilisti e i pedoni. Le modifiche resteranno in vigore fino a completamento delle opere programmati.

FIRENZE – Nuova settimana di passione per il traffico a Firenze a partire da lunedì 2 marzo 2026 con l’avvio di nuovi cantieri per lavori di rifacimento della rete idrica e alla rete di telefonia che interesseranno zone nevralgiche della città. Ecco il programma diffuso in una nota da Palazzo Vecchio. Via Badia a Ripoli: da lunedì 2 marzo al via i lavori per la rete di telefonia. Nella prima fase sarà istituito un restringimento di carreggiata in viale Europa tra il numero civico 296 e via Danimarca. A seguire scatterà la chiusura di via Badia di Ripoli tra viale Europa e piazza Badia di Ripoli. Termine previsto 7 marzo. Via di Brozzi: per un nuovo allaccio alla rete idrica da lunedì 2 marzo sarà interrotta la circolazione tra piazza Primo Maggio e via Frate Elia. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Firenze, lavori Publiacqua: al via cantieri in via di Brozzi e Badia di Ripoli. Marciapiedi nuovi in via Panzani. Cambia la viabilità da lunedì 2 marzo

