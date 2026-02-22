Tramvia nuova fase dei lavori in lungarno Colombo

La costruzione del nuovo ponte sull’Arno ha causato una pausa nei lavori della tramvia in lungarno Colombo. Da martedì 24 febbraio, alle 21, si avvia una fase di sistemazione della strada e delle infrastrutture circostanti. Gli operai lavorano per preparare il cantiere e garantire la sicurezza dei passanti. Durante questa fase, alcuni tratti saranno temporaneamente chiusi al pubblico. La fase si concluderà nelle prossime settimane.

Tra via di Bellariva e lungarno Moro restringimento sulla direttrice uscita città. Avviate le potature degli alberi su viale Don Minzoni Proseguono i lavori per la realizzazione della nuova linea tranviaria verso Bagno a Ripoli. A partire da martedì 24 febbraio, dalle ore 21, prenderà il via una nuova fase degli interventi di sistemazione sul lungarno Colombo (cantiere M), legati alla costruzione del nuovo ponte sull'Arno. Dal punto di vista della viabilità sarà istituito un restringimento di carreggiata sul lato Arno, nel tratto compreso tra via della Bellariva e lungarno Aldo Moro. In uscita dalla città sarà disponibile una sola corsia, mentre per chi entra verso il centro resteranno confermate le due corsie attuali.