Nuova avventura per l' imprenditore Gianni Fatichenti | apre una rosticceria a San Miniato Basso

Un imprenditore ha aperto una rosticceria a San Miniato Basso. L’attività si propone di offrire piatti che richiamano le rosticcerie toscane, con specialità come pollo arrosto, pulled pork e altre preparazioni artigianali. La rosticceria si trova in una zona centrale della città e propone un menù con diversi piatti pronti. La nuova attività si inserisce nel settore della ristorazione locale.

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