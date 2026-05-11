Nuova avventura per l' imprenditore Gianni Fatichenti | apre una rosticceria a San Miniato Basso
Un imprenditore ha aperto una rosticceria a San Miniato Basso. L’attività si propone di offrire piatti che richiamano le rosticcerie toscane, con specialità come pollo arrosto, pulled pork e altre preparazioni artigianali. La rosticceria si trova in una zona centrale della città e propone un menù con diversi piatti pronti. La nuova attività si inserisce nel settore della ristorazione locale.
Un nuovo progetto imprenditoriale che punta a coniugare tradizione gastronomica e uno stile ispirato alle Rosticcerie Toscane DOC, tra pollo arrosto, pulled pork, rostinciane e specialità preparate artigianalmente. Dopo anni trascorsi nei mercati ambulanti, l'imprenditore Gianni Fatichenti.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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