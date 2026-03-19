ciclismo a san miniato basso i campionati toscani giovanili

A San Miniato Basso si svolgeranno i Campionati Toscani giovanili di ciclismo. La società San Miniato Ciclismo, fondata nel 2011 e guidata da Alberto Carmignani, ha ricevuto l’incarico di organizzare l’evento che coinvolge le categorie esordienti e allievi. La competizione si terrà nel 2026 e vedrà protagonisti i giovani ciclisti della regione.

San Miniato (Pisa), 19 marzo 2026 - È stato assegnato alla società San Miniato Ciclismo fondata nel 2011 e presieduta da Alberto Carmignani il compito di organizzare i Campionati Regionali di ciclismo su strada 2026 per le categorie esordienti e allievi. La manifestazione che sarà valida per il Trofeo Città di San Miniato con la fattiva opera e collaborazione dell’amministrazione comunale come affermato dall’assessora allo sport Elena Maggiorelli, si svolgerà domenica 21 giugno a San Miniato Basso. La zona di ritrovo infatti sarà presso il Circolo Culturale Arci-Discoteca Sombrero in via Giuseppina Pizzigoni dove sarà posto anche il traguardo delle tre gare che assegneranno altrettanti titoli, due per gli esordienti (primo e secondo anno) e quello degli allievi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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