Nuova Audi Q2 Identity Black | tua davvero a 38.800€?

È circolata in rete un'offerta per una nuova Audi Q2 Identity Black, modello 35 TFSI 110(150) kW(CV) S tronic, ancora da immatricolare. Il prezzo stabilito per questa vettura si aggira intorno ai 38.800 euro. La promozione riguarda un'auto nuova, priva di targhe e documenti di immatricolazione. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla disponibilità o sulle condizioni dell'offerta.

Abbiamo scovato in rete una super offerta per una nuova Audi Q2 Identity Black 35 TFSI 110(150) kW(CV) S tronic, ancora da immatricolare. L’auto è nuova ed in pronta consegna. Trattasi di un’auto in allestimento Identity Black, top di gamma. Il colore è un Blu Ascari. L’auto è provvista di cerchi da 19 pollici, clima automatico bi-zona, Apple CarPlay, Android Auto, chiave comfort, ricarica telefono wireless. Ed ancora bagagliaio elettrico, sensori parcheggio anteriori e posteriori, telecamera posteriore, vetri oscurati, ruotino di scorta, pacchetto estetico nero. L’auto può essere acquistata da cliente privato, sprovvisto di P.Iva alla cifra di 38.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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Audi Q2 35 TDI quattro S tr. Identity Black

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