Il Cus Ferrara ha partecipato al meeting under 15 a Piediluco, ottenendo importanti risultati nel canottaggio. Durante l’evento, gli atleti hanno conquistato diverse medaglie, confermando la loro presenza tra le squadre più competitive di questa fase iniziale di stagione remiera. La competizione si è svolta nelle ultime due settimane, con il team che si è distinto per le performance degli atleti coinvolti.

Due settimane di fuoco per il Cus Ferrara, che si conferma tra i protagonisti in questo avvio di stagione remiera. Tra il lago di Piediluco e le sfide del meeting giovanile a Candia, la squadra ferrarese ha raccolto ottimi piazzamenti e medaglie preziose. Un doppio impegno ravvicinato che ha testato sia le categorie agonistiche che i giovani under 15, restituendo risultati incoraggianti. Sulle acque del lago di Piediluco si è disputato il meeting dedicato alle categorie agonistiche, dove i cussini si sono ben difesi in un contesto altamente competitivo, raccogliendo risultati incoraggianti in vista dei prossimi appuntamenti. A mettersi particolarmente in luce è stata Anna Degli Uberti, che ha centrato la finale nella difficile e competitiva specialità del due senza Under 23, gara con valenza selettiva per la maglia azzurra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Canottaggio. Cussini sugli scudi a Piediluco. Medaglie al meeting under 15

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