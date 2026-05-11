nucleare nuovo boom e la borsa ci scommette

Il settore nucleare sta vivendo un nuovo periodo di attenzione, attirando l'interesse anche dei mercati finanziari. La riaccensione del dibattito si deve a diversi fattori: la necessità di garantire sicurezza energetica, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e le tensioni tra paesi. Questi elementi hanno portato gli investitori a considerare nuovamente il comparto come una possibile soluzione per il futuro.

IL NUCLEARE torna sotto i riflettori. E non solo per ragioni ambientali: a riportarlo alle luci della ribalta adesso è un mix di fattori che va dalla sicurezza energetica alla crescita dell’ intelligenza artificiale, fino alle tensioni geopolitiche. C’è infatti un cambio di paradigma che, secondo gli analisti, sta già attirando l’attenzione degli investitori globali dei mercati finanziari. "Il mondo sta abbracciando l’energia nucleare e gli investitori ne stanno prendendo nota", osserva Mobeen Tahir, analista e responsabile della ricerca della casa d’investimenti WisdomTree, in un report che fotografa una svolta ormai evidente. Il punto di partenza del ragionamento di Tahir è un fatto di attualità: la decisione della Svezia di revocare il divieto di estrazione di uranio e di riaprire la porta ai piccoli reattori modulari.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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