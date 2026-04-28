Match Group scommette 100 milioni su Sniffies | boom per l’app gay

Match Group ha annunciato un investimento di 100 milioni di dollari in Sniffies, un'app dedicata alla comunità gay. La somma sarà utilizzata principalmente per migliorare le misure di sicurezza e proteggere i tre milioni di utenti che la utilizzano ogni mese. L'investimento rappresenta un passo importante per la piattaforma, che mira a offrire un servizio più sicuro e affidabile.

? Cosa sapere Match Group investe 100 milioni di dollari in Sniffies per potenziare l'app gay.. Il capitale finanzierà la sicurezza per i tre milioni di utenti mensili della piattaforma.. Match Group investe 100 milioni di dollari in Sniffies, l’applicazione dedicata al cruising gay che punta a facilitare gli incontri tra uomini, tramite una partecipazione di minoranza che include opzioni per il controllo totale futuro. L’annuncio della mossa finanziaria del colosso del dating arriva dopo che l’app per incontri è stata descritta come uno strumento capace di rendere estremamente semplici i rapporti fisici nella comunità gay. Blake Gallagher, fondatore e attuale CEO della piattaforma, ha confermato tramite LinkedIn che la gestione rimarrà indipendente e sotto la sua guida.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Match Group scommette 100 milioni su Sniffies: boom per l’app gay Notizie correlate Argotec scommette sullo spazio: il piano da 100 milioni dual useL’industria spaziale europea trova un motore pulsante a Torino, dove l’azienda Argotec ha appena consolidato una traiettoria di crescita che punta a... Squirt sbarca su iPhone: l’app storica rivoluziona il dating gay? Cosa sapere Pink Triangle Press lancia l'app SQ Dating per utenti iPhone dopo ventisei anni.